Agenten onwel geworden na vondst bakken met kwik in woning Geleen

Twee agenten zijn onwel geworden nadat ze in een woning in de Limburgse plaats Geleen bakken met kwik vonden. De chemische stof kan volgens de brandweer gebruikt worden om synthetische drugs te maken.

In het huis stond een "behoorlijke hoeveelheid" kwik, meldt een woordvoerder van de brandweer aan persbureau het ANP. Andere hulpverleners die in het huis zijn geweest, hebben geen klachten. Uit voorzorg zijn ze wel ontsmet. Er is volgens de brandweer geen gevaar voor de omgeving.

De brandweer ging aan het begin van de avond naar de woning toe omdat er melding was gedaan van stank. Onderzoek van de politie moet nog aantonen of de kwik ook bedoeld was om drugs te maken. De bewoner is aangehouden.

De brandweer en een speciale dienst van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gaan onderzoeken hoe het kwik veilig uit de woning gehaald kan worden, meldt L1.