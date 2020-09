Hockeysters Amsterdam beginnen competitie met zege op HGC

De hockeysters van Amsterdam hebben hun openingswedstrijd van de competitie met 4-2 gewonnen van HGC. De landskampioen wist in eigen huis pas na rust afstand te nemen van de gasten uit Wassenaar.

Het duel stond eigenlijk voor afgelopen zondag op het programma, zoals alle andere wedstrijden in de hoofdklasse, maar werd geschrapt omdat er bij Amsterdam drie speelsters besmet waren met het coronavirus en drie speelsters preventief in quarantaine zaten.

De thuisploeg was veel sterker, maar het duurde tot de 23ste minuut voordat dat in de score tot uiting kwam. Freeke Moes bereikte na een actie op links Michelle Fillet op de kop van de cirkel. De spits trof met een hard en laag schot de plank.

Snelle counter

Die voorsprong was geen lang leven beschoren. Nog voor rust raakte Sophie Schlatmann na een snelle counter de paal, waarna Karlijn Scheepens in de rebound de gelijkmaker liet aantekenen.

Kort na rust zette Marijn Veen met een backhand Amsterdam opnieuw op voorsprong. Deze keer slaagde HGC er niet in zich terug te knokken, hoewel de flink vernieuwde ploeg van Robbert-Jan de Vos na een groene kaart voor Ilse Kappelle ook even met een speelster meer binnen de lijnen stond.

Eva de Goede vergrootte uit een strafbal de marge tot twee doelpunten, waarna Michelle Fillet in de zestigste minuut de 4-1 binnensloeg. In de slotfase deed Heather McEwan nog wat terug, maar dat was ruimschoots te laat om nog aan een verrassing te mogen denken.