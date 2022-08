Zilveren WK-medaille én olympische kwalificatie voor springruiters

De Nederlandse springruiters hebben zilver veroverd tijdens de landenwedstrijd bij de WK in Herning. Door dit resultaat is Nederland gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Het WK-goud ging naar Zweden, dat na drie van de vier rondes al zeker was van de winst. Het brons was voor Groot-Brittannië. De Nederlandse ploeg haalde een totaal van 19.31 punten.

De Nederlandse equipe, met Sanne Thijssen op Con Quidam RB, Maikel van der Vleuten (Beauville Z N.O.P.), Jur Vrieling (Long John Silver) en Harrie Smolders (Moanco N.O.P.) werd in het zadel geholpen door Duitsland. De directe concurrent van Nederland zag ruiter Andre Thieme van zijn paard vallen, waardoor Duitsland kansloos was voor een goede uitgangspositie.

Smolders foutloos

Uiteindelijk sleepte Harrie Smolders, die als laatste mocht starten, de medaille uit het vuur door foutloos te blijven én binnen de tijd te finishen. Dat was teamgenoten Thijssen, Van der Vleuten en Vrieling niet gelukt. Thijssen en Van der Vleuten maakten een foutje, Vrieling kwam buiten tijd binnen.

Vrieling was eigenlijk reserve. Hij komt in actie omdat Willem Greve geblesseerd raakte in aanloop naar de WK. Greve brak door een val zijn enkel en bovenarm.