NL-Alert wegens grote duinbrand in Santpoort-Noord, ook elders natuurbranden

In Santpoort-Noord stond vrijdagavond een duingebied in brand. Er was een NL-Alert verstuurd waarin werd verzocht om het natuurgebied te verlaten. Op andere plekken in het land braken vandaag ook natuurbranden uit, zoals in Waalre en in Schijf.

In het natuurgebied Santpoort-Noord, dat in Noord-Holland ligt, is een gebied van ongeveer een hectare in de as gelegd. De brand brak rond 20.15 uur uit.

Met een helikopter probeerde de brandweer de grootte van het vuur in kaart te brengen, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen persbureau ANP.

Er zijn brandweerwagens ingezet om het vuur te blussen. Rond 22.00 uur heeft de brandweer gemeld dat het vuur zich niet meer lijkt te verspreiden. Een uur later was de brand onder controle.