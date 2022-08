Willem II wint ook niet in tweede speelronde, nu nederlaag tegen Eindhoven

Het uit de eredivisie gedegradeerde Willem II kent een valse start in de Keuken Kampioen Divisie. Uit bij FC Eindhoven wist de ploeg van Kevin Hofland opnieuw niet te winnen, FC Eindhoven maakte ver in blessuretijd de 2-1 en klopte de Tilburgers.

De eerste wedstrijd van het seizoen werd gelijkgespeeld tegen Jong PSV. Ook in de tweede Brabantse derby van het seizoen wist Willem II niet te imponeren.

Thuisploeg Eindhoven scoorde na 23 minuten via Evan Rottier. Het duurde lang voordat Willem II wat terug kon doen, pas een kwartier voor tijd kwamen de Tricolores terug in de wedstrijd. Daniel Crowley scoorde vlak nadat de deze week aangetrokken Michael de Leeuw was ingevallen.

Pol Llonch leek in de blessuretijd de winnende te maken voor Willem II. Zijn schot ging via de lat tegen de grond, maar volgens de arbitrage was de bal de lijn niet gepasseerd. Uiteindelijk werd er toch gescoord in blessuretijd. Pjotr Kestens bezorgde de ploeg van coach Rob Penders in extremis de winst door in de 95e minuut de winnende te scoren.

PEC foutloos

PEC Zwolle is na twee wedstrijden nog zonder puntverlies. In Velsen werd Telstar met 5-0 verslagen.

PEC, met aanwinst Haris Medunjanin negentig minuten op de bank, kwam snel op voorsprong. Chardi Landu maakte al in de tweede minuut de 0-1. Binnen het kwartier besliste Apostolos Vellios de wedstrijd al door de 0-2 te maken.