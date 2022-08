Koploper Excelsior bezorgt tegenvallend Vitesse tweede nederlaag op rij

Excelsiors terugkeer in de eredivisie is ook na speelronde twee een succes. Met een 3-1 overwinning op Vitesse staat het gepromoveerde Excelsior virtueel bovenaan de ranglijst. En passant gooide het de Arnhemmers in een kleine crisis, want de ploeg van Thomas Letsch kreeg al acht goals tegen. Excelsior stond - net als een week eerder tegen Cambuur - vrijwel constant met de rug tegen de muur. Toch hield de thuisploeg stand. Door zorgvuldig verdedigen, maar ook zeker door de listige rechterflank met Marouan Azarkan en man van de wedstrijd Reda Kharchouch (twee goals, één assist). Vitesse streed negentig minuten lang, al werd het de tweede helft steeds minder. Letsch zal ook zien dat zijn ploeg geen schim is van de ploeg van vorig seizoen.

Woudestein zag een aangenaam duel, in voor spelers onaangename temperaturen. Nee, een hoogstaand duel was het niet, maar er was strijd en het tempo laag behoorlijk hoog. Knap op een broeierige Rotterdamse avond in bijna dertig graden Celsius. Dapper, maar onmachtig Vitesse Vitesse ging dapper van start. Na vijf minuten lepelde Domgjoni de bal al op de lat. Een minuutje later moest Van Gassel twee keer ingrijpen op een kopbal en schot van dichtbij. De smerige nasmaak van de thuisnederlaag tegen Feyenoord van vorige week (2-5) zou zo snel mogelijk weggespoeld worden. Maar toen ging het mis. Kharchouch werd diep in het Arnhemse strafschopgebied aangespeeld, zette zijn lijf erin, draaide weg en kon van dichtbij inschieten. Kharchouch speelde sterk, aan de bal steeds dreigend, net als vorige week tegen Cambuur. Nu leverde het kort na zijn eerste direct zijn tweede goal op. Een lob over doelman Houwen nadat Azarkan hem de diepte in stuurde.

Letsch maakt gebruik van de drinkpauze om aanwijzingen te geven - Pro Shots