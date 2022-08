Bij 't Wed in de Kennemerduinen, een natuurgebied in Overveen, is een zwemmer vermist geraakt. De man ging rond 18.00 uur zwemmen, en is spoorloos verdwenen.

De hulpdiensten zijn uitgerukt om de man te zoeken, onder meer duikteams zijn daarvoor ingezet. Tot dusver is de man niet gevonden.

De zoekactie is inmiddels gestaakt, omdat het donker is geworden. Morgen gaat de politie bepalen hoe de zoekactie wordt voortgezet, laat een politiewoordvoerder weten.