Russische bevolking kampt met collectieve depressie sinds inval Oekraïne

Sommige Russen zoeken afleiding in literatuur, al zijn hun zorgen wel terug te zien in hun boekkeuzes: zelfhulpboeken en Orwelliaanse romans over dictatuur. - NOS

Psychiater Chocholva vindt het een goede ontwikkeling dat Russen voor zichzelf proberen te zorgen door hun toevlucht te zoeken in de literatuur. "Het is een mooie vorm van zelfhulp, stukken beter dan dat men zich wendt tot bijvoorbeeld alcohol". Anderzijds blijft dat volgens haar een groot probleem in Rusland.

Ook is de vraag naar andere kalmerende middelen en medicijnen tegen depressie en angst sinds februari sterk gestegen. Zo is de verkoop van antidepressiva sinds eind februari verviervoudigd. Ook vrij verkrijgbare slaappillen en kalmerende medicijnen gaan als warme broodjes over de toonbank. Zoveel zelfs, dat volgens Forbes Rusland sommige apotheken inmiddels een flink tekort hebben aan zowel kalmerende middelen als antidepressiva. Want steeds meer patiënten slaan medicijnen direct voor een heel jaar in, uit angst voor prijsstijgingen of chronische tekorten vanwege de Europese sancties.

"Nu de eerste shock wat is weggeëbd, zie je dat mensen in een constante staat van depressie leven", aldus Chochlova. "Van 's ochtends vroeg tot 's avonds sluimert het door, en dat verslechtert de kwaliteit van leven. Een ander veelvoorkomend probleem is doom scrolling. Veel Russen zijn uren achter elkaar verdiept in hun nieuwsbronnen, zo'n vijf à zes uur per dag. Dat verlamt hun vermogen om normaal te functioneren".

'Families zijn verdeeld'

Een ander fenomeen dat bijdraagt aan de sombere gevoelens is volgens Chochlova het grote gevoel van onvermogen dat veel Russen ervaren. "Het onvermogen om iets te veranderen aan de situatie overheerst, en dat leidt tot apathie. Maar ook het onvermogen om over gevoelens en afkeer van wat er gebeurt te praten met dierbaren. Je ziet dat heel veel families verdeeld zijn in hun meningen en niet meer met elkaar praten. Dat zorgt voor veel onbegrip en stress."

Chochlova is niet optimistisch over de toekomst. "Het is niet in te schatten hoelang dit allemaal nog gaat duren, en die onzekerheid draagt eraan bij dat het herstel heel langzaam gaat. Ik weet zeker dat de traumatische gebeurtenissen van de afgelopen maanden de geestelijke gezondheid van de Russische bevolking vooral op de lange termijn enorm zullen aantasten".

Direct na het interview staat ze op en verontschuldigt zich. "Als jullie het niet erg vinden laat mijn assistente jullie uit. Sorry, ik moet echt door, mijn cliënten hebben me nodig."