'FBI nam staatsgeheime informatie in beslag bij huiszoeking in Mar-a-Lago'

De FBI heeft elf partijen met geheime documenten in beslag genomen in de villa van oud-president Trump in Mar-a-Lago, in Florida. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Een deel van de documenten zou staatsgeheimen bevatten. De precieze inhoud van het meegenomen papierwerk is niet bekend. De FBI heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Volgens de krant hebben de FBI-agenten ongeveer twintig dozen, ringmappen met foto's en een handgeschreven briefje in beslag genomen. Ook het document waarmee Trump de straf van zijn vriend, adviseur en oud-medewerker Roger Stone heeft kwijtgescholden werd meegenomen uit Trumps villa. Er zou eveneens "informatie over de president van Frankrijk" in beslag zijn genomen.

Dinsdag werd duidelijk dat de federale politiedienst een huiszoeking heeft uitgevoerd in de villa van Trump. Meteen al zei zijn zoon Eric dat het ging om archiefstukken die Trump uit het Witte Huis had meegenomen. The Washington Post meldde later dat de FBI onder meer op zoek was naar documenten die betrekking hebben op kernwapens, al deed Trump dat af als flauwekul.

Drie partijen staatsgeheime informatie

The Wall Street Journal schrijft dat verslaggevers van de krant nu een zeven pagina's tellend document over de inval hebben ingezien. Onderdeel daarvan is een lijst met meegenomen spullen uit Trumps woning, waaruit op te maken zou zijn dat er elf partijen met gevoelige en geheime informatie zijn meegenomen, waaronder drie die staatsgeheim zouden zijn.

Ook het huiszoekingsbevel heeft de krant ingezien. Daarin zou te lezen zijn dat de FBI-agenten "het kantoor van 45" wilden doorzoeken, verwijzend naar Trump als 45e president van de VS. Verder zou erin staan dat alle opslagruimtes en kamers waarin dozen of documenten zouden kunnen staan, onderdeel zijn van het onderzoek.

Trump, die zegt mee te werken met de FBI, heeft volgens The Wall Street Journal nog geen inzage gehad in een beëdigde verklaring over de huiszoeking, waarmee hij en zijn team zouden kunnen achterhalen wat er precies is meegenomen uit de villa.

Woede om inval

In de VS is veel te doen over de inval in de woning in Mar-a-Lago. Trump zei meteen al dat het onderzoek politiek gemotiveerd is en ook veel van zijn aanhangers zijn woedend over de huiszoeking. Sommigen noemen de VS een 'bananenrepubliek' en er wordt opgeroepen om de FBI volledig te ontmantelen. Anderen riepen zelfs op tot een burgeroorlog.

Gisteravond probeerde een gewapende man een kantoor van de FBI in Cincinnati, in de staat Ohio, binnen te dringen. Hij werd na een urenlange achtervolging doodgeschoten. Amerikaanse media melden dat deze 42-jarige Ricky Schiffer op sociale media opriep tot geweld tegen de FBI vanwege de huiszoeking. "Als je niet meer van me hoort, heb ik geprobeerd de FBI aan te vallen", zou hij hebben geschreven op Truth Social, het socialemediaplatform van president Trump.