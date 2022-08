Eritrese stichting krijgt geen toestemming voor 'risicogevoelig' feest in Rijswijk

Een Eritrese stichting krijgt van de rechtbank in Den Haag definitief geen toestemming om morgen een bijeenkomst te organiseren in Rijswijk. Dat bevestigt de rechtbank na berichtgeving in NRC.

De Stichting Nederlands Eritrees Platform (SNEP) spande de zaak aan nadat de gemeente Rijswijk eerder al had besloten geen vergunning voor het evenement te verlenen. Vanwege de "risicogevoeligheid" van het evenement hadden de plannen hiervoor vier weken van tevoren bij de gemeente gemeld moeten worden, aldus een gemeentewoordvoerder. Dat is niet tijdig gebeurd.

Op de achtergrond speelt mee dat op flyers van het evenement een omstreden spreker staat aangekondigd: Awel Seid. Hij is een prominent lid van de regerende People's Front for Democracy and Justice (PFDJ), de enige politieke partij die in het autoritair bestuurde Eritrea toegestaan is.

Seid heeft zich eerder op YouTube openlijk uitgesproken over de oorlog in de Noord-Ethiopische provincie Tigray; hij vindt geweld tegen de inwoners van die regio gerechtvaardigd. Het Eritrese leger mengde zich in de burgeroorlog in het noorden van het buurland en wordt verdacht van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden zoals standrechtelijke executies, seksueel geweld en vernieling en plundering. De vrees bestaat dat Seid zijn denkbeelden over Tigray in Rijswijk zal verdedigen.

Lange arm van Eritrea

Critici zeggen dat de bijeenkomst is georganiseerd door de 'lange arm' van het Eritrese regime, zo is te lezen in een brief die advocaat Emiel Jurjens schreef namens de Stichting voor Mensenrechten voor Eritreeërs. De brief is verstuurd naar de Eritrese ambassade in Den Haag, met de oproep het evenement te annuleren.

Jurjens vreest dat de bijeenkomst wordt gebruikt om Eritreeërs onder druk te zetten om belasting aan het regime te betalen, en om "politieke propaganda te verspreiden die kwalificeert als hate speech", zo valt te lezen in de brief. Het is al langer bekend dat Eritreeërs in Nederland gedwongen worden om geld af te dragen aan het militaire regime, ook als zij voor datzelfde regime zijn gevlucht. Dat bleek bijvoorbeeld in 2020 uit onderzoek van Argos.

De Eritrese evenementen worden sinds 2003 in Rijswijk gehouden, en daar is al langer kritiek op omdat er regelmatig hoge vertegenwoordigers van de regeringspartij worden uitgenodigd. In het verleden zijn er om die reden tegendemonstraties georganiseerd bij Event Plaza, de locatie waar het evenement altijd plaatsvindt.

Te laat

Volgens de gemeente had Event Plaza eerder melding moeten maken van de bijeenkomst en de komst van Seid, zodat er veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden, aldus de gemeentewoordvoerder. Hij zegt daarbij dat er bij eerdere evenementen ongeregeldheden zijn geweest, onder meer vanwege de tegendemonstraties. "Daarom zijn er risico's, en wij moeten de tijd krijgen om die te beoordelen voordat we een vergunning verlenen."

Een medewerker van de locatie bevestigt dat zij de gemeente pas op 3 augustus van de bijeenkomst op de hoogte had gebracht. "Dat vond de gemeente te laat", zegt ze. Als Event Plaza het feest door zou laten gaan, zou de locatie een boete krijgen.