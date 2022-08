Grootste containerschip ter wereld aangekomen in Rotterdam

Het (voorlopig) grootste containerschip ter wereld, de Ever Alot, is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip van bijna 400 meter lang en 61,5 meter breed kan maximaal 24.004 containers van 20 voet (ongeveer 6 meter) vervoeren. Maar er bestaat twijfel over de efficiency van deze gigantische containerschepen.

De Ever Alot is sinds dit jaar in gebruik en kan net iets meer containers vervoeren dan andere schepen van dezelfde grootte. Lang zal dat record niet blijven staan, want ook de MSC Tessa zal later dit jaar de eerste reis maken en dat schip heeft een capaciteit van 24.116 containers van 20 voet. En er zijn al schepen in aanbouw die nóg meer vracht kunnen meenemen. De schepen hebben allemaal grofweg dezelfde afmetingen, maar ze kunnen steeds meer containers vervoeren.

Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit. snapt weinig van deze schaalvergroting. "Ik had zelf allang verwacht dat de limiet bereikt was", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Die schepen worden wel steeds groter, maar de terminals waar ze die containers moeten lossen zijn niet meegegroeid." Volgens hem kunnen veel terminals deze grote schepen daarom niet efficiënt lossen, wat tot een opstopping leidt. "En ook de afhandeling van deze containers naar het achterland via de binnenvaart leidt tot lange wachttijden."

'Vooral kwestie van prestige'

De haveneconoom denk dat het voor reders vooral een prestigekwestie is om zulke grote schepen in te zetten. "Ik heb het gevoel dat het een kwestie van imago is. Dat je kan zeggen: 'wij hebben de grootste schepen, dus wij zijn ook de beste reder'."

De Ever Alot vaart onder Panamese vlag en wordt door de Taiwanese rederij Evergreen gecharterd. Al vaker deden Evergreen-schepen Rotterdam aan. De bekendste is waarschijnlijk de Ever Given. Dit schip kwam vorig jaar vast te zitten in het Suezkanaal waardoor dagenlang geen enkel ander containerschip door het belangrijke kanaal kon varen. Na lang gesteggel over wie de rekening van de blokkade moest betalen, kwam het schip uiteindelijk eind juli in Rotterdam aan.

Andere schepen die op enig moment de grootste ter wereld waren en die ook in de Rotterdamse haven werden gelost waren onder meer de HMM Algeciras (in 2020, maximaal 23,964 containers van 20 voet) en de Ever Ace (2021, maximaal 23.992 containers van 20 voet).