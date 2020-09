Docent middelbare school ontslagen vanwege 'grensoverschrijdend gedrag'

Op een middelbare school in Tilburg is een leraar op staande voet ontslagen. Dat staat in een brief die naar de ouders van leerlingen is gestuurd.

In de brief, die in handen is van Omroep Brabant, staat dat een leerling van de school heeft gemeld dat de docent zich schuldig maakte aan 'grensoverschrijdend gedrag'. Om wat voor gedrag het gaat, is niet duidelijk.

De docent in kwestie is dus op staande voet ontslagen, terwijl gisteren nog was bekendgemaakt dat de docent zou zijn "vrijgesteld van werk".

De school wil inhoudelijk niet reageren. "Ik kan er niets over vertellen in het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen", aldus de rector van de school.