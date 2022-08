De Nederlandse zwemmers hebben op de 4x100 meter wisselslag gemengd de Europese titel veroverd. De Oranje-ploeg, bestaande uit Nyls Korstanje, Arno Kamminga, Kira Toussaint en Marrit Steenbergen, was de snelste in de finale in Rome.

Italië pakte het zilver en Groot-Brittannië zwom naar het brons.

(later meer)