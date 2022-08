Hoe het lage peil in de Rijn de Duitse economie in het nauw brengt

Het uitzonderlijk lage waterpeil in de Rijn baart zowel Nederland als Duitsland zorgen, vooral nu het deel van de rivier bij het Duitse plaatsje Kaub, een bekend knelpunt, komende week onbevaarbaar dreigt te worden. Nederlandse exporteurs en binnenvaarders kunnen nu nog maar vijftig procent van het laadvermogen van hun schip benutten. Het is de vraag of steenkool vanuit Nederland straks nog wel een groot deel van Duitsland - dat vanwege de beperkte Russische olieleveranties in een energiecrisis verkeert - kan bereiken. "Laag water is niet uniek, daar hebben we draaiboeken voor. Maar er is een perfect storm gaande van ontwikkelingen en het einde daarvan is nog niet in zicht. Al die dingen bij elkaar is wel een heel grote zorg", zei binnenvaartspecialist Arno Treur (NPRC) woensdag in het NPO Radio 1-programma Geld of je Leven. Zo zijn er minder schepen beschikbaar, doordat de Duitse vraag naar kolen groot is, nu de centrales daar weer harder moeten gaan draaien. Daarnaast zijn er schepen verkocht aan Oost-Europese landen, om het graan uit Oekraïne te vervoeren. 'Levensader' Laag water zoals je nu ziet, kent economische gevolgen voor heel Europa, zegt sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN Amro. "Binnenvaartvervoer levert alleen al Europese schippers en havenbedrijven jaarlijks zo'n 80 miljard euro op. Twee derde gaat via de Rijn: het is echt een levensader." Het lage waterpeil treft met name de Duitse industrie, zegt Swart. Volgens zijn inschatting komt zo'n tachtig procent van de in Duitsland gebruikte steenkool uit Nederland. "Als er onvoldoende steenkool en andere grondstoffen vervoerd kunnen, brengt dit met name daar schade toe. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Ook voor ons zijn er economische gevolgen, maar minder."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Het is niet de eerste keer dat het peil in de Rijn laag is: in 2018 was de rivier maandenlang onbevaarbaar. De schade voor Nederlandse handels- en productiebedrijven bedroeg hierdoor zo'n 371 miljoen euro, becijferde de Erasmus Universiteit. Het kostte de Duitse economie meer: zo'n 5 miljard euro, aldus het Kiel Institute for the World Economy. "Nederland is stukken minder kwetsbaar want onze fabrieken zijn vaker gevestigd bij zeehavens: die zijn niet afhankelijk van de standen van de rivieren", zegt Swart. Of het lage waterpeil ook dit keer zo lang aanhoudt, moet nog blijken. Duitsers merken nu al dat de elektriciteitsprijzen door het dak gaan, zegt Swart. "En zeker als deze droogte verergert, worden die prijzen echt doorgerekend aan bedrijven en ook aan consumenten." Grind en industriezand De Nederlandse economische gevolgen zitten hem dus vooral in de export. Maar de verwachting is dat ook aannemers en bouwbedrijven in Nederland problemen krijgen. "Als het lage water voortduurt, verwachten we een grote ontregeling", zegt Ab Cheribi van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen. "Vooral bij grind en industriezand gaan we dan in de komende tijd al tekorten krijgen." De eigenaar van dit kunstgrasbedrijf legt uit hoe de lage waterstand in de Rijn weerslag heeft op zijn onderneming:

Hoe de lage waterstand in de Rijn tot problemen en hogere kosten bij de aanleg van kunstgrasvelden leidt, legt de eigenaar van een kunstgrasbedrijf uit. - NOS