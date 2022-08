Ondanks alle tumult heeft Trump de Republikeinse partij nog stevig in z'n greep

Nadat Donald Trump in 2020 de verkiezingen verloor en het Capitool werd bestormd, was de vraag of het nu gedaan was met Trumps leiderschap binnen de Republikeinse partij. Nu de campagnes voor de midterm-verkiezingen op het punt van beginnen staan, is één ding duidelijk: Trumps greep op de partij is groter dan ooit, het verzet dat er nog was onder Republikeinen is weggezuiverd.

Opnieuw was het een tumultueuze week in Amerika rond Trump. Maar de FBI-inval in zijn villa in Florida lijkt de aanhang vooral strijdvaardiger te maken.

Paria

In de Cowboy State, het uitgestrekte platteland van Wyoming, wordt nu de toekomst van conservatief Amerika gesmeed. De zittende macht daar, de Republikeinse kandidaat Liz Cheney, is inmiddels een paria in haar eigen partij. Ze vertelde haar partij de afgelopen tijd de waarheid.

De waarheid vertellen, het mantra van de machtige politieke familie uit Wyoming. Haar vader Dick Cheney was vice-president en hoofdstrateeg van president George W. Bush. Liz ging ook de politiek in Washington in: aanvoerder van een oer-conservatieve rechterflank van de Republikeinse partij.