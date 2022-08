Hitte en droogte: bermen maaien, bruggen koelen en niet barbecuen

Terwijl het kwik op verschillende plekken in Nederland boven de 30 graden stijgt, worden in heel het land maatregelen genomen tegen de hitte. Zo is de brandweer extra alert op natuurbranden, die vandaag al op meerdere plekken in het land uitbraken. De brandweer Haaglanden heeft extra maatregelen getroffen om duinbranden te voorkomen. "Er worden standaard meer voertuigen gealarmeerd dan normaal", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep West. "Daarnaast staan er ook altijd blusvoertuigen klaar die wij kunnen inzetten bij natuurbranden." Gezonde verstand De Limburgse brandweer vraagt het publiek om oplettend te zijn. Zo zegt de brandweer Zuid-Limburg tegen 1Limburg dat mensen gewoon kunnen blijven recreëren in de natuur, maar dat ze wel hun gezonde verstand moeten gebruiken. "Gooi bijvoorbeeld geen sigaretten op de grond. Barbecuen en open vuur zijn ook uit den boze." Ook adviseert de brandweer mensen om op te passen waar ze hun auto parkeren. "De katalysator van de auto wordt erg warm, kijk dus uit met hoog gras." Bermen gemaaid Om natuurbranden te voorkomen heeft de brandweer gemeenten opgeroepen om de bermen te maaien. De struiken zijn zo droog dat ze gemakkelijk vlam kunnen vatten, en het vuur kan zich daarna ook snel verspreiden. In Nijmegen worden op vijf plekken in de stad bermen en stukken gras gemaaid. Die liggen volgens de gemeente "direct naast natuurgebieden waar het risico op een natuurbrand groter is". Ook de gemeente Bronckhorst is vandaag "met spoed" begonnen met het maaien van de bermen. Epe maait volgens Omroep Gelderland op een aantal locaties binnen en buiten de bebouwde kom.

Oproep: maai bermen nabij natuurgebieden in verband met #natuurbrandrisico. De laatste weken zijn er al meerdere bermbranden geweest. 'Het risico op natuurbranden is op dit moment hoger in verband met de aanhoudende droogte.’ vertelt @antonslofstra. 👇https://t.co/nBdJosQYNT — Brandweer Nederland (@Brandweer_NL) August 12, 2022

Naast de natuurbranden worden er ook maatregelen genomen tegen de droogte. Op meerdere plekken in het land hebben waterbeheerders extra noodpompen langs rivieren en kanalen geplaatst, zodat er voldoende water het achterland in stroomt. Door de droogte, de lage rivierwaterstanden en de hoge temperaturen vallen steeds meer beken, plassen en sloten droog. De natuur en landbouwers hebben daar ernstig onder te lijden. In Westerwolde en de Veenkoloniën zijn de gevolgen van de hitte en droogte direct zichtbaar: daar zijn de gewassen geel en staat het beekdal droog. Waterschap Hunze en Aa's pompt daarom duizenden liters water die kant op. "De nood is hoog", zegt Ronald Leeraar, hydroloog bij het waterschap, tegen RTV Noord. "Extra water pompen is hard nodig om verdamping tegen te gaan en beregening mogelijk te houden." Verbod op grondwater oppompen In Twente en een deel van Salland in Overijssel heeft het waterschap Vechtstromen vanaf vandaag een verbod ingesteld op het onttrekken van grondwater. Het neerslagtekort dreigt er op te lopen naar meer dan 250 millimeter. Bij eerdere droge perioden, zoals in 2018, bleek dat bij zo'n neerslagtekort onherstelbare schade aan de natuur dreigt, schrijft RTV Oost. In de natuurgebieden en een zone van 200 meter rondom deze gebieden mag er geen grondwater worden opgepompt voor beregening of bevloeiing, aldus het waterschap.

In delen ten zuiden van de Overijsselse Vecht, loopt het neerslagtekort op naar meer dan 250 mm. Per 12 augustus 2022 geldt daarom een verbod op grondwateronttrekking in een zone van 200 meter rondom kwetsbare natuur in Twente en deel Salland. Meer info: https://t.co/glEdUTN3zj pic.twitter.com/q5aI77ju3p — Vechtstromen (@Vechtstromen) August 12, 2022