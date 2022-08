Zwemster Steenbergen pakt bij EK goud op 100 meter vrije slag

Zwemster Marrit Steenbergen heeft in Rome de Europese titel gepakt op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Steenbergen, die aantikte in 53,24 seconden, was in de finale bijna vier tienden sneller dan Charlotte Bonnet en Freya Anderson, die als tweede en derde eindigden. Het is de eerste individuele EK-titel voor Steenbergen. Als onderdeel van de estafetteploeg op de 4x200 meter vrije slag greep ze donderdag al verrassend een gouden medaille na een sterke race als slotzwemster. Geen medaille voor Kamminga Arno Kamminga, die tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio twee zilveren medailles won, kwam in de finale van de 100 meter schoolslag niet in de buurt van het podium. Kamminga eindigde als zevende, op bijna anderhalve seconde van Nicolò Martinenghi.

Arno Kamminga tijdens de voorrondes van de 100 meter schoolslag in Rome - AFP

De Italiaan legde voor eigen publiek beslag op zijn eerste Europese titel. Zijn landgenoot Federico Poggio werd tweede en de Litouwer Andrius Šidlauskas zwom naar brons. Korstanje naast podium Nyls Korstanje slaagde er niet in te stunten op de 50 meter vlinderslag. De 23-jarige Fries had zich als snelste zwemmer geplaatst voor de finale, maar greep daarin naast de prijzen. Korstanje was ruim twee tienden langzamer dan in de halve finales en tikte aan als vierde. De titel ging naar de Italiaan Thomas Ceccon, die 0,21 sneller was dan Korstanje. De Fransman Maxime Grousset pakte het zilver en de Portugees Diogo Matos Ribeiro werd derde.