Fury stopt met boksen, drie dagen na aankondiging nieuwe partij: 'Bon voyage'

Tyson Fury stopt met boksen. Weer. De wereldtitelhouder in het zwaargewicht kondigde in april na zijn gewonnen partij tegen Dillian Whyte ook al aan te stoppen, maar drie dagen geleden riep 'The Gipsy King' plots dat hij terug de ring in wilde stappen. Voor een partij met Derek Chisora.

Daar komt Fury nu, op zijn verjaardag, alweer op terug. "Veel dank aan iedereen die iets met mijn carrière te maken had al deze jaren. Na lange en zware gesprekken heb ik uiteindelijk besloten te stoppen. Op mijn 34ste verjaardag zeg ik: bon voyage", plaatste de bokser uit Manchester op sociale media.