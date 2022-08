Oranjemannen pakken EK-goud op teamsprint, vrouwen verliezen Europese titel

Een gouden en een zilveren medaille voor de Nederlandse teamsprinters bij de Europese kampioenschappen in München. De mannenploeg prolongeerde de Europese titel door in de finale eenvoudig af te rekenen met Frankrijk, terwijl de vrouwen het goud aan Duitsland moesten laten.

De Nederlandse ploeg had zich ook al met de snelste tijd geplaatst voor de eindstrijd, door als enige onder de 35 seconden te duiken. Frankrijk was in de halve finales slechts 0,002 seconde sneller dan nummer drie Groot-Brittannië.

Vrijdag is er tussen 16.25 en 19.54 uur op NPO 2 aandacht voor het baanwielrennen en zwemmen. Tussen 17.15 en 19.15 uur is de triatlon voor vrouwen te volgen via een livestream.

De Nederlandse vrouwen verloren in de finale van Duitsland. Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx gaven ruim twee tienden toe op de regerend wereld- en olympisch kampioen, die ook in de voorrondes al sneller was geweest.

Voor de mannelijke teamsprinters zijn de EK niet het hoofddoel. Zij richten zich voornamelijk op de WK in oktober in Frankrijk. Lavreysen, Hoogland en Van den Berg starten in München alleen op de teamsprint, dat heeft ook een andere reden: de kortere baan.

"Baanwielrennen is bijna altijd op een 250-meterbaan", legde de 25-jarige Lavreysen eerder deze week uit. "Nu bij de EK is er voor ons een pop-upbaan gebouwd, omdat ze per se het baanwielrennen ook in München wilden hebben. En dat is een 200-meterbaan, 50 meter korter dan normaal." Dat past niet in de voorbereiding van de renners op de WK en bovendien maakt het de kans op valpartijen groter.

