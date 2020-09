'Trump wist in februari al hoe gevaarlijk coronavirus is'

De Amerikaanse president Trump wist begin februari al dat het coronavirus zeer gevaarlijk kan zijn, ook al zei hij in het openbaar iets anders. Volgens Amerikaanse media schrijft de journalist Bob Woodward dat in zijn nieuwe boek Rage, onder meer gebaseerd op een serie interviews die Trump aan Woodward heeft gegeven.

Op 7 februari zou de president in een telefoongesprek met Woodward het coronavirus "dodelijk spul" hebben genoemd, "dat gewoon door te ademen wordt verspreid en dodelijker is dan een zware griep".

Volgens Woodward gaf de president in een van de interviews ook toe dat hij de gevaren van het virus bewust stilhield voor het publiek. "Ik wilde het altijd klein houden omdat ik geen paniek wil zaaien", zou Trump op 19 maart tegen de journalist hebben gezegd.

Kalm en vastberaden

In een reactie op de onthullingen in het boek heeft Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany op een persconferentie Trumps opmerkingen verdedigd. "Hij maakt duidelijk dat hij chaos wilde voorkomen", zei ze. "Deze president doet wat goede leiders doen: kalm en vastberaden blijven op een moment dat zich een onoverkomelijke uitdaging voordoet."

Bob Woodward heeft in de VS een legendarische status als journalist vanwege zijn betrokkenheid bij de onthulling van het Watergateschandaal rond president Nixon in de jaren 70. Hij sprak achttien keer met Trump, tussen begin december vorig jaar en begin juli. De gesprekken zijn ook opgenomen, met toestemming van de president.

Hete hangijzers

Het boek Rage komt dinsdag uit. Naast de aanpak van de coronapandemie komen ook andere hete hangijzers van Trumps presidentschap aan bod, zoals de relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen en de Black Lives Matter-protesten.

Woodward schreef in 2018 ook al een boek over de regering-Trump, Fear: Trump in the White House. Dat schetste een beeld van een chaotisch Witte Huis, waarin Trumps adviseurs de president niet vertrouwen en zelfs belangrijke documenten voor hem verstoppen en verzwijgen.