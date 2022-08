Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie neergestoken tijdens lezing

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie is aangevallen tijdens een lezing in de staat New York. Hij werd door een onbekende aanvaller in zijn nek of hals gestoken, meldt de lokale politie. Het motief is nog onduidelijk. De aanvaller is gearresteerd.

De aanslag vond plaats op een podium in de plaats Chautauqua, waar hij een lezing zou geven. Ook de interviewer werd aangevallen, die raakte lichtgewond. De 75-jarige Rushdie is met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

Rushdie werd beroemd met zijn boek De Duivelsverzen. Dat boek leidde in 1988 tot grote onvrede onder groepen strenggelovige moslims. In landen als Pakistan en Bangladesh waren felle protesten. Elders werd brand gesticht bij boekhandels en werden vertalers van het boek aangevallen en gedood. Ook in westerse landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk gingen groepen moslims de straat op om tegen het boek te protesteren.

De Iraanse ayatollah Khomeini sprak destijds een fatwa - een juridische uitspraak binnen de islamitische wetgeving - tegen hem uit. Er werd 3 miljoen dollar geboden aan degene die Rushdie zou doden. In 1989 mislukte in Londen een bomaanslag op Rushdie, doordat het explosief te vroeg afging.

Eerder maakten we deze terugblik op de fatwa tegen Salman Rushdie vanwege zijn boek De Duivelsverzen: