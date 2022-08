Nominaties Voetballer van het jaar: Benzema, Courtois en De Bruyne

De Fransman Benzema en de Belg Courtois wonnen met Real Madrid dit jaar de Champions League. De Bruyne is al jaren een vaste waarde op het middenveld van zowel de nationale voetbalploeg van België als Manchester City, waarmee hij voor de vierde keer de Engelse landstitel veroverde.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League, op 25 augustus in Istanbul. Ook worden dan de prijzen voor de Voetbalster van het jaar en de Coaches van het jaar (mannen en vrouwen) toegewezen. De Bruyne eindigde de afgelopen twee jaar als tweede. In 2020 achter de Pool Robert Lewandowski, vorig jaar achter de Italiaan Jorginho.

De laatste Nederlandse winnaar was Virgil van Dijk in 2019, bij de verkiezing van dit jaar eindigde hij als tiende.

Stemmen

De drie kandidaten bij de mannen komen uit een zogenoemde shortlist van vijftien voetballers. Afgevaardigden van clubs die in het seizoen 2021-2022 aantraden in de Champions League, Europa League of Conference League mochten hun stem uitbrengen, net als een groep journalisten.

De genomineerden bij de coaches (mannen) zijn de Italiaan Carlo Ancelotti (Real Madrid), de Spanjaard Pep Guardiola (Manchester City) en de Duitser Jürgen Klopp (Liverpool).

De genomineerden voor de trofee Voetbalster van het jaar en Coach van het jaar bij de vrouwen zijn nog niet bekend.