Blauwalg bij steeds meer zwemplekken door de warmere zomers

Wie deze hete en droge zomerdagen verkoeling zoekt in een meer of rivier, moet extra oppassen voor blauwalg. Dat is een planktonsoort die voorkomt in steeds meer Nederlandse zwemwateren. Blauwalg kan giftig zijn en brengt risico's met zich mee voor zwemmers en huisdieren.

Uit cijfers van de Unie van Waterschappen blijkt dat de hoeveelheid blauwalg in het Nederlandse zwemwater toeneemt. "We houden cijfers bij vanaf 2013, en tot en met 2020 zien we een stijgende trend in het aantal waarschuwingen en negatieve zwemadviezen vanwege blauwalg", zegt woordvoerder Jurjen Jongepier. In 2013 waren er 150 meldingen van blauwalg, in 2020 waren dat er bijna 230.

De cijfers van vorig jaar zijn nog niet beschikbaar maar dit jaar zijn er al 81 zwemlocaties waarvoor een waarschuwing voor blauwalg geldt, zegt bioloog Miguel Lurling aan de Wageningen Universiteit. "Dat is best veel, zeker als je nagaat dat het meer dan een tiende van het totaal aantal zwemwateren is ons land is." Hij verwacht dat de cijfers deze maand nog flink oplopen. "We zitten nog niet op de piek in het probleemseizoen."