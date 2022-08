Na jarenlange asbestclaims stopt J&J wereldwijd met verkoop talkpoeder

Farmaceut Johnson & Johnson stopt volgend jaar wereldwijd met de verkoop van babypoeder op basis van talk. Het bedrijf stapt over op poeder gemaakt van maiszetmeel, dat al in verschillende landen te koop is. Johnson & Johnson wordt al jarenlang achtervolgd door claims dat het talkpoeder ook asbest bevat en verschillende soorten kanker veroorzaakt.

Om die reden stopte Johnson & Johnson twee jaar geleden al met de verkoop van het talkpoeder in de Verenigde Staten en Canada. Vanwege "misinformatie" over het poeder nam de vraag sterk af, zei het bedrijf. De beslissing om nu mondiaal de verkoop te staken komt voort uit "een wereldwijde beoordeling van ons portfolio".

Er lopen zo'n 38.000 rechtszaken van consumenten en nabestaanden die beweren dat het poeder kanker heeft veroorzaakt. Dan gaat het met name om eierstokkanker bij vrouwen. De farmaceut heeft altijd tegengesproken dat het talkpoeder gevaarlijk is en benadrukt dat ook nu weer: "Decennialange onafhankelijke wetenschappelijke analyse door medische experts over de hele wereld heeft aangetoond dat ons babypoeder veilig is, geen asbest bevat, en geen kanker veroorzaakt."

Interne documenten

Toch is Johnson & Johnson in de loop der jaren meerdere keren veroordeeld tot het betalen van boetes en schadevergoedingen vanwege de aanwezigheid van asbest in het talkpoeder. Bij elkaar gaat het om een miljardenbedrag.

In 2019 vond de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit minieme sporen van asbest in talkpoeder van Johnson & Johnson. Volgens de firma ging het om een concentratie van 0,00002 procent in één fles. Na de vondst werden 33.000 flessen teruggeroepen "uit een overdaad aan voorzichtigheid". Uit onderzoek van persbureau Reuters op basis van interne documenten van de fabrikant bleek bovendien dat er van 1971 tot 2000 meerdere keren kleine hoeveelheden asbest werden gevonden in talkpoeder.

In sommige mijnen vormen asbest en talk zich in aardlagen dicht bij elkaar, waardoor het talk vervuild kan raken.