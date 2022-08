Groenewegen snelt in hectische slotfase naar zevende seizoensoverwinning

Wielrenner Dylan Groenwegen heeft in de Ronde van Noorwegen zijn zevende overwinning van het seizoen geboekt. De sprinter was in de tweede etappe na 154 kilometer de snelste in de straten van Bronnoysund. Vorige maand won de 29-jarige Amsterdammer nog de derde etappe in de Tour de France.

De etappe in Noorwegen werd vooraf bestempeld als de rit met de grootste en misschien wel enige kans op een massasprint en kende een klassiek verloop. Vijf renners, onder wie Stephen Bassett en Aaron van Poucke, kregen de ruimte van het peloton.

Bassett en Van Poucke maakten in de etappe van donderdag ook al deel uit van de ontsnapping, maar opnieuw was ze geen strijd om de overwinning gegund. De kopgroep kreeg nooit meer dan vier minuten van het peloton en op vijftien kilometer van de finish werden ze ingelopen.

In de hectische finale, waarin Groenewegen nog bijna ten val kwam, ging de renner van BikeExchange-Jayco van ver aan en klopte Amaury Capiot en thuisrijder Edvald Boasson Hagen.