Acties bij NS, mogelijk stakingen op komst

De vakbonden gaan actievoeren voor een nieuwe cao bij de NS. Het ov-bedrijf is onvoldoende ingegaan op de eisen van de bonden met het oog op een nieuwe cao. "Gevolg is dat komende week acties voorbereid worden waarbij stakingen niet zijn uitgesloten", aldus vakbond CNV.

Wanneer de acties beginnen, kunnen de bonden nog niet zeggen. Ze eisen onder meer een eenmalige uitkering van 600 euro bruto en een permanente maandelijkse loonsverhoging van 100 euro bruto.

"Onze leden beseffen heel goed dat ze met de acties de reizigers zullen raken. Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers", zei FNV-onderhandelaar Henri Janssen onlangs al over mogelijke acties. Volgens de bond moet de NS de lonen ook verhogen om meer personeel te trekken. Net zoals veel andere organisaties kampt de NS met een personeelstekort. Daardoor vallen er geregeld treinen uit.

In een brief aan de bonden zegt de NS-directie door de gevolgen van de coronacrisis nog steeds in een moeilijke financiële situatie te zitten. "En de eisen van de bonden leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent." De NS zegt nog wel aanknopingspunten te zien voor meer overleg en vindt acties daarom voorbarig. Het ov-bedrijf stapt naar de rechter als er stakingen komen, om een verbod te eisen. "Acties kunnen zeer schadelijke gevolgen hebben, een groot aantal reizigers is voor het dagelijks vervoer afhankelijk van het treinverkeer", aldus de NS.