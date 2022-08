Kickbokskampioen Van Roosmalen stopt na tragisch ongeluk: 'Pijnlijk en realistisch'

Robin van Roosmalen stopt per direct met kickboksen. De zevenvoudig wereldkampioen bij Glory zegt niet meer zijn oude niveau te kunnen halen, anderhalf jaar nadat hij betrokken was geraakt bij een ernstig auto-ongeluk.

Van Roosmalen raakte daarbij zwaargewond, zijn jongere zus Melissa overleefde de crash niet. De twee werden aangereden op de vluchtstrook van de A2 toen ze autopech hadden en hun wagen door een vrachtwagen werd geschept.

De kickbokser (32) was vastberaden een comeback te maken in de ring, maar komt daar nu van terug.

"Om deze pijnlijke maar realistische boodschap zo groots en eerlijk mogelijk met jullie te delen, zal me helpen dit hoofdstuk in mijn leven met vrede af te sluiten", richt Van Roosmalen zich via Instagram tot zijn fans. "Bedankt voor de liefde en steun."

Kort avontuur in MMA

Van Roosmalen won in zijn carrière 51 van zijn 72 kickboksgevechten, die hem onder meer wereldtitels opleverden in twee gewichtsklassen. Daarna richtte hij zich op MMA, maar dat bleek achteraf maar een kort avontuur.