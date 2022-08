Vanavond op tv: Trump houdt Republikeinen in z'n greep • Huizen verzakken door droogte

Welke Republikein verzet zich nog tegen Trump?

Het was een tumultueuze week in Amerika rond oud-president Donald Trump. De FBI-inval in zijn huis in Florida lijkt zijn aanhang vooral strijdvaardiger te maken. Ondertussen hint hij erop in 2024 weer aan de presidentsverkiezingen mee te willen doen.

Nadat Trump de vorige verkiezingen verloor en het Capitool werd bestormd, leek het even gedaan met Trumps leiderschap binnen de Republikeinse partij. Maar nu de campagnes voor de tussentijdse verkiezingen van start gaan, is één ding duidelijk: Trumps greep op de partij is groter dan ooit.

Correspondent Lucas Waagmeester is in de staat Wyoming, waar het zittende Republikeinse Congreslid Liz Cheney haar zetel verdedigt. Zij is een van de laatste, en de meest prominente, landelijke Republikeinse politici die zich verzetten tegen Trump. Wat betekent het als zij verliest?