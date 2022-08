Van voetbalschoen tot huwelijk: geen wens is dit speciale bureau voor profs te gek

"Een half uur nadat ze geland waren, werden we gebeld door de piloot dat de vrouwen het land niet binnenkwamen en gezocht werden door Interpol. De voetballer kon er wel om lachen, ook al kostte dat hem wel veel geld omdat hij die vlucht geregeld had."

Vertoeven op luxe jachten, dineren in de chicste restaurants of rondrijden in de duurste sportauto's. Wie sporters volgt op social media heeft hier afgelopen zomer weer veel foto's van kunnen zien. Maar waar veel mensen zelf hun vakantie boeken, zijn er veel profvoetballers die dat uitbesteden.

"We hebben toen met hem afgesproken dat hij die schoenen gratis kreeg in ruil voor een foto op Instagram. Dat deed hij en toen is het balletje gaan rollen en gingen steeds meer spelers ons volgen."

"We begonnen met het regelen van een speciale schoen voor Bilal Basacikoglu, die op dat moment bij Feyenoord speelde. We liketen foto's van hem op Instagram en zo begon hij ons te volgen."

Ook voor een huwelijksaanzoek kunnen de voetballers bij het drietal terecht. "Dat was wel een van de raarste aanvragen", vertelt Ntow.

"We moesten een huwelijksaanzoek in Zuid-Afrika verzorgen. We waren pas net begonnen en het was een aanvraag met heel veel wensen. Toen hadden we ook nog niet heel veel connecties. Dus we moesten heel veel bellen en op Instagram zoeken, want we zijn zelf nooit naar Zuid-Afrika geweest. We zochten dus naar partners, puur op basis van wederzijds vertrouwen."

Een prachtige setting werd geregeld tijdens safari, met kaarsen en alles erop en eraan. Niks stond de aanvraag in de weg. "Maar ze zei nee en dat was niet onze schuld", grapt Ntow. "En de voetballer is nog steeds een klant van ons. Later zijn ze wel getrouwd", weet Strüwer.

Dromen van absolute wereldtopper

De jongens dromen ervan om aanvragen te ontvangen van spelers als Vinícius van Real Madrid. "Hij is jong en een topspeler. Onze doelgroep."

Met de transfer van Gravenberch naar Bayern München komt de droom om iets te regelen voor een absolute wereldster steeds dichterbij. Maar Gravenberch vragen om reclame te maken in de kleedkamer, daar zijn ze te bescheiden voor.

"Het gaat uiteindelijk vanzelf. Als wij een speciale schoen voor hem hebben geregeld en zijn teamgenoten zien dat, gaan ze vragen waar dat vandaan komt. Dan wordt onze naam genoemd."