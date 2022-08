Tiental krijgt taakstraf van 180 uur voor explosie carbidkanon

De rechtbank heeft tien mannen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het afschieten van een carbidkanon in het centrum van Joure, op Oudjaarsavond twee jaar geleden.

De explosie van het carbidkanon, een omgebouwde giertank gevuld met 5 kilo carbid, veroorzaakte forse schade aan huizen en een hotel in de nabije omgeving. Niemand raakte gewond, maar de schade liep in de tienduizenden euro's.

De verdachten, tussen de 21 en 28 jaar, verklaarden eerder dat ze het kanon af wilden vuren in een nabijgelegen park. De explosie in het centrum was naar eigen zeggen een ongeluk.

Geen ongeluk

Het Openbaar Ministerie vond echter dat er sprake was van gepland en "doelbewust gevaarlijk handelen". De eis was een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf, tegen alle tien. De rechter stemt in met de taakstraf, meldt Omrop Fryslân.

De rechtbank vindt onder meer op basis van WhatsApp-gesprekken en videobeelden van de mannen zelf dat er genoeg bewijs voor is dat de ontploffing geen ongeluk was. Ook hebben getuigen gezegd dat de mannen voorafgaand aan de klap hun handen tegen de oren drukten, sommigen waren aan het filmen.

De mannen zijn na de explosie naar de politie gestapt. Volgens de rechter lieten ze toen ook niet "het achterste van hun tong" zien. Naast dat de mannen zich bij de politie hadden gemeld, wilden ze ook zelf de schade vergoeden. Met een crowdfunding werd 30.000 euro opgehaald. Zelf vinden ze dat ze daarmee hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar het Openbaar Ministerie vindt dat niet genoeg.