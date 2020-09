Serena Williams wankelt tegen Pironkova, maar bereikt halve finales US Open

Serena Williams is voor de veertiende keer doorgedrongen tot de halve finales van de US Open. De zesvoudig winnares in New York versloeg de Bulgaarse Tsvetana Pironkova met 4-6, 6-3, 6-2.

Pironkova verraste bij haar rentree na drie jaar eerder al Garbine Muguruza, Donna Vekic en Alizé Cornet en leek op weg naar een stunt tegen de 23-voudig grandslamwinnares, die aast op Margaret Courts record (24 titels).

De 32-jarige Bulgaarse oogde aanvankelijk fitter, bewoog soepeler over de baan dan de zes jaar oudere Amerikaanse en besliste de eerste set een prachtige backhand, het wapen waarmee ze bij 3-2 ook de beslissende break had gepakt.

Het begin van de tweede set beloofde voor Williams ook weinig goeds, want de soms puffende en sjokkende Amerikaanse verloor direct haar opslag, maar de game daarop diende de ommekeer zich aan.

Slordigheden

Slordigheden slopen in het tot dan toe nagenoeg vlekkeloze spel van Pironkova, die met een forehand in het net haar service inleverde en bij 3-4, opnieuw met een povere forehand, de beslissende break incasseerde.

Pironkova werd in de derde set in een marathongame direct gebroken en kon het tij niet keren. Williams, wier solide service (20 aces) en forehandreturns weer een machtig wapen waren, maakte het karwei af met een lovegame.