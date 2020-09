Serena Williams stuit opmars Pironkova, treft Azarenka in halve finale

Serena Williams is voor de veertiende keer doorgedrongen tot de halve finales van de US Open. De zesvoudig winnares in New York versloeg de Bulgaarse Tsvetana Pironkova met 4-6, 6-3, 6-2.

Pironkova werd in de derde set in een marathongame direct gebroken en kon het tij niet keren. Williams, wier solide service (20 aces) en forehandreturns weer een machtig wapen waren, maakte het karwei af met een lovegame.

Slordigheden slopen in het tot dan toe nagenoeg vlekkeloze spel van Pironkova, die met een forehand in het net haar service inleverde en bij 3-4, opnieuw met een povere forehand, de beslissende break incasseerde.

De 32-jarige Bulgaarse oogde aanvankelijk fitter, bewoog soepeler over de baan dan de zes jaar oudere Amerikaanse en besliste de eerste set een prachtige backhand, het wapen waarmee ze bij 3-2 ook de beslissende break had gepakt.

Williams bereikte bij haar laatste elf deelnames aan de US Open steevast minimaal de halve finales. In slechts twee seizoenen wist Williams geen enkele grandslamfinale te bereiken (1998 en 2006).

Om de eindstrijd te halen moet ze in de halve finales afrekenen met de ongeplaatste Viktoria Azarenka, die opvallend weinig moeite kende met Elise Mertens.

Mertens, in de vorige ronde nog te sterk voor Sofia Kenin (VS, 2), legde het op alle fronten af tegen de Wit-Russin, die het spel vanaf de baseline met ferme klappen dicteerde en met haar vlammende returns Mertens tot wanhoop dreef.

De Belgische (16) won geen enkele eigen servicegame. De ongeplaatste Azarenka haalde in New York in 2012 en 2013 de finale en beide keren verloor ze van Serena Williams. De Amerikaanse is nu dus haar opponente in de halve finales.

De andere finalist komt uit de partij tussen Jennifer Brady en Naomi Osaka.