Superjacht van 25 miljoen euro gaat in vlammen op bij Formentera

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er negen passagiers en zeven bemanningsleden aan boord. Zij konden ongedeerd worden opgepikt door twee schepen van de Spaanse kustwacht. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Het is niet duidelijk of de eigenaar van het jacht zelf ook aan boord van het schip was. Het gaat om Paolo Scudieri, een 61-jarige Italiaanse zakenman die eigenaar is van Gruppo Adler, een fabrikant van auto-onderdelen. Scudieri had het schip in 2019 besteld. Vorige maand nam hij het in gebruik.

Het jacht, met een onder meer vijf slaapkamers, een zwembad en een fitnessruimte, werd dit jaar feestelijk gepresenteerd: