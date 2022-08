Zeven jaar cel voor neersteken twee Groningse agenten tijdens avondklok

De man die vorig jaar maart twee agenten in Groningen neerstak, moet zeven jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank is de 33-jarige Amerikaan schuldig aan poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd, meldt RTV Noord. De straf is gelijk aan de eis.

De agenten werden aangevallen nadat zij twee mannen hadden aangesproken die tijdens de corona-avondklok aan het fietsen waren. Toen ze de mannen vroegen om zich te legitimeren, stak de Amerikaan op de agenten in.

Bijna niet overleefd

Een van de agenten raakte zwaargewond in zijn hals en gezicht, de andere raakte gewond aan haar bovenbeen. Volgens justitie had het niet veel gescheeld of de politieman had het niet overleefd. Na de steekpartij vluchtten de twee mannen naar Frankrijk, waar ze enkele dagen later werden aangehouden.

De veroordeelde Amerikaan woont sinds september 2020 illegaal in Nederland. Zijn 22-jarige vriend, met wie hij de bewuste avond door de stad fietste, verbleef eerder in een ggz-kliniek.

De Amerikaan zei tijdens het proces dat hij tot zijn daad kwam omdat zijn vriend geen legitimatiebewijs bij zich had. Hij vreesde naar eigen zeggen dat zijn vriend teruggestuurd zou worden naar de kliniek en dat dat het einde zou betekenen van hun relatie.

Vriend gaat vrijuit

Ook tegen de vriend was een celstraf geëist, van 117 dagen, omdat hij niet ingreep toen de agenten werden neergestoken. Maar de rechter sprak hem vrij van openlijke geweldpleging omdat zijn rol klein was.