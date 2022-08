Zware hersenschade bij actrice Anne Heche, kans op overleven nihil

De Amerikaanse actrice Anne Heche blijft waarschijnlijk niet lang meer in leven. Haar familie heeft dat in een verklaring laten weten.

De 53-jarige actrice heeft als gevolg van het ongeluk waarbij ze met haar auto een woning in reed ernstige hersenschade opgelopen en ligt al sinds begin deze week in coma. Ze wordt alleen in leven gehouden om te bepalen of haar organen nog kunnen worden gedoneerd, meldt de familie.

Heche reed vorige week in Los Angeles met haar auto een huis binnen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze voor de crash te hard door de straten van een buitenwijk rijdt. Niet lang daarna rijdt ze het huis binnen.

Haar auto vatte vlam en al snel stond het hele huis in brand. De bewoonster van het huis overleefde de brand. Inmiddels heeft de politie van Los Angeles bekendgemaakt dat er "sporen van verdovende middelen" in het lichaam van Heche zijn aangetroffen. Onderzocht wordt nog of het om voorgeschreven medicatie gaat.

Ex-partner Ellen DeGeneres

Anne Heche werd in de jaren 80 bekend door haar rol in de soapserie Another World. Later speelde ze ook in films als Six Days Seven Nights, Donnie Brasco en Volcano. Volgens filmsite IMDb staan ook nog verschillende films en series met haar op de planning. Behalve voor haar acteerwerk was Heche ook bekend als voormalig partner van talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres.