Pérez vertrekt bij Racing Point: 'Ik heb geen plan B'

Pérez kondigde zelf zijn vertrek aan op Twitter. "Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kans die (voormalig eigenaar, red.) Vijay Mallya me in 2014 gaf om mijn Formule 1-loopbaan voort te zetten bij Force India."

De 30-jarige Mexicaan hoopt zijn fans snel goed nieuws te kunnen geven over een vervolg in de Formule 1. "Ik heb geen plan B. Mijn intentie is om door te gaan, maar dat hangt ervan af of ik een project kan vinden dat me motiveert om iedere ronde 100 procent te geven."

Pérez begon zijn Formule 1-loopbaan in 2011 bij Sauber. In 2013 volgde hij Lewis Hamilton op bij McLaren, waarna hij in 2014 de overstap maakte naar Force India.