Gemengde estafetteploeg als snelste naar EK-finale 4x100 meter wisselslag

Op de 50 meter vlinderslag bereikten Maaike de Waard en Kim Busch de halve finales, die later vandaag worden gezwommen. De Waard zette met 26,01 seconden de vijfde tijd van de series neer, Busch tikte aan na 26,22, goed voor de zevende plaats.

De finale is vanavond om 19.40 uur en live te zien bij de NOS .

De estafetteploeg, die bij de WK van afgelopen juni brons pakte op dit onderdeel, had in de series ook zonder Steenbergen geen moeite de snelste tijd neer te zetten. Met 3.46,64 doken Toussaint, Kamminga, Korstanje en Giele als enigen onder de 3.47.

Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Tessa Giele vormden de estafetteploeg van Nederland. Marrit Steenbergen had donderdagavond goud gewonnen met de vrouwen op de 4x200 vrije slag en deed bij de gemengde estafette nog niet mee in de series.

Bij de EK zwemmen in Rome heeft de gemengde estafetteploeg zich met de snelste tijd verzekerd van een finaleplaats op de 4x100 meter wisselslag. Daarnaast bemachtigde de Nederlandse ploeg vier halvefinaleplaatsen tijdens de tweede ochtendsessie van dit EK.

