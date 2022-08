Oud-bondskanselier Schröder klaagt Bondsdag aan om opheffen kantoor

Voormalig bondskanselier Gerhard Schröder klaagt de Duitse Bondsdag aan omdat hij geen aanspraak meer kan maken op een kantoor met bijbehorende staf. Het Duitse parlement besloot in mei om Schröder dat voorrecht te ontnemen, omdat hij actief was als bestuurder en toezichthouder van Russische energiebedrijven.

Tot afgelopen voorjaar was hij commissaris bij het staatsbedrijf Rosneft, waar hij onder grote politieke druk opstapte. Maar hij verkeert al vele jaren op goede voet met president Poetin en wil in het openbaar geen afstand nemen van de oorlog in Oekraïne.

Bondskanseliers hebben na hun terugtreden de mogelijkheid om op kosten van de staat bij de Bondsdag een kantoor met personeel aan te houden. Dat kost ruim 400.000 euro per jaar. De 78-jarige Schröder houdt wel recht op zijn pensioen van 8300 euro per maand en persoonsbeveiliging, die ook door de staat wordt betaald.

Illegaal besluit

Bij het intrekken van het recht op een kantoor maakte de Bondsdag niet uitdrukkelijk melding van Schröders activiteiten in de Russische gas- en oliesector, maar gaf als argument dat zo'n voorziening dient "om verplichtingen te kunnen naleven die voortvloeien uit het kanselierschap".

Schröder was bondskanselier van 1998 tot 2005. Kennelijk vindt het parlement dat er in zijn geval geen sprake meer is van zulke verplichtingen, maar de SPD-politicus bestrijdt dat dus en zegt dat het besluit illegaal is.

Ook zijn partij worstelt met de weigering van Schröder om afstand te nemen van Rusland en zijn vriend Poetin. Binnen de SPD is discussie geweest over de vraag of hij geroyeerd moet worden, maar een speciale commissie heeft besloten dat dat vooralsnog niet nodig is. Tegen dat besluit kan binnen de partij nog wel bezwaar worden gemaakt.