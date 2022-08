Weer drugsvangsten in Caribisch gebied, 13 verdachten opgepakt

De kustwacht van het Caribisch Gebied heeft opnieuw grote drugsvangsten gedaan. In totaal is er bij acties woensdagochtend bijna 2900 kilo aan drugs in beslag genomen en zijn er dertien verdachten opgepakt, meldt de kustwacht. Afgelopen maandag en vorige week werden er ook al vele kilo's aan drugs onderschept.

Woensdag waren er twee acties, waar het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen bij betrokken was. Bij de eerste actie werd met snelle onderscheppingsboten een ander vaartuig tegengehouden. De vijf verdachten hadden hun illegale spullen overboord gegooid, maar de 550 kilo drugs kon weer opgevist worden. Het ging om 450 kilo cocaïne en 100 kilo marihuana.

Achtervolgingsactie op zee

Kort na die vangst kreeg het marineschip een seintje dat er nog twee verdachte boten rondvoeren. Ze werden gespot toen ze aan het tanken waren. De verdachten dumpten snel hun drugs in een van hun zogenoemde go-fasts en gingen ervandoor.

De achtervolging werd ingezet, maar de verdachten reageerden niet op stoptekens en waarschuwingsschoten. Daarom werd de buitenboordmotor van het verdachte schip van een afstandje uitgeschakeld. Dat gebeurt doorgaans door een scherpschutter die vanaf een helikopter van de kustwacht een gericht schot lost. Acht mensen konden worden opgepakt.

Alle dertien verdachten zijn overgedragen aan de politie op Bonaire. De drugs zijn inmiddels vernietigd. In totaal is er dit jaar bijna 8500 kilo aan drugs onderschept in het Caribisch gebied. Dat is al fors meer dan in heel 2021, toen er 3300 kilo werd onderschept. Het recordjaar blijft 2019: de kustwacht nam toen ruim 11.000 kilo in bij acties op zee.