MVV: 'Er waren geen racistische spreekkoren tijdens duel met Cambuur'

MVV spreekt na eigen onderzoek tegen dat er afgelopen zaterdag sprake is geweest van racistische spreekkoren tijdens het voetbalduel met SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Met name Cambuur-aanvaller Issa Kallon zou in Maastricht racistisch bejegend zijn door het thuispubliek.

De KNVB is inmiddels een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen in Zuid-Limburg, maar de uitkomst daarvan laat nog even op zich wachten. Dat heeft MVV er niet van weerhouden de eigen bevindingen vast naar buiten te brengen.

Camerabeelden

De club bevestigt dat op camerabeelden te zien is dat een supporter iets roept naar Kallon. "Of het racistische opmerkingen zijn, waar de voetballer van spreekt, is niet door deze camera's - die in de nok van het stadion hangen - waar te nemen", staat op de website van MVV te lezen.

Iets anders is de club wel duidelijk geworden. "In de media werd gesproken over spreekkoren van de MVV-aanhang. Dit is pertinent onjuist. Deze spreekkoren waren er niet en zijn ook door niemand waargenomen."