Huisartsen kwaad over coronabrief minister: 'We verliezen weer de regie'

Een deel van de huisartsen is woedend over een brief van minister Kuipers (VWS) over de extra coronaprik in het najaar. Kuipers (VWS) stuurde de artsen twee weken geleden een brief waarin staat dat ze een lijst moeten maken met patiënten die als eersten uitgenodigd moeten worden voor de herhaalprik in het najaar.

De brief van de minister is verkeerd gevallen bij een aantal huisartsen, meldt het AD. Er zijn twee actiegroepen opgericht waarbij duizenden huisartsen zich hebben aangesloten. Ze hebben een 'motie van treurnis' naar Kuipers gestuurd, zegt huisarts en mede-initiatiefnemer Nico Terpstra in de krant. "Van alle kanten trekken er nu artsen aan de bel. Wij willen dat de mailbox van het ministerie van Volksgezondheid verstopt raakt met mails van boze huisartsen."

Het RIVM nodigt vanaf midden volgende maand de eerste mensen uit voor de extra coronaprik. Minister Kuipers schreef in zijn brief dat huisartsen "zich hebben gecommitteerd tot het maken van een selectie van de griepprikgroep jonger dan 60 jaar". Maar huisartsenvereniging LHV liet meteen al weten overvallen te zijn door dat besluit.

Huisartsen opnieuw genegeerd

Nu komen dus ook huisartsen zelf in actie vanwege het extra werk dat ze moeten verrichten. "Huisartsen, verenigd in de huisarts-actiegroepen 'Help de huisarts verzuipt' en 'De bevlogen huisartsen', zijn ontzet dat u - de minister - opnieuw de huisartsen negeert. Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk", schrijven ze aan minister Kuipers.

Initiatiefnemer Terpstra zegt dat huisartsen de actie van de minister respectloos vinden. Hij spreekt van een "bevel" en een "onbeschofte actie". Een andere huisarts zegt dat de artsen zelf weer de regie willen pakken: "Deze vorm is respectloos."

Het ministerie van VWS zegt tegen het AD dat het met huisartsenvereniging LHV in gesprek is over de voorwaarden voor de inzet van huisartsen in de vaccinatiecampagne.