EK is voor baansprinters voorbereiding op WK: 'Maar houdt ons niet tegen te presteren'

René Wolff was al eens bondscoach van de baansprinters tot en met de Olympische Spelen van 2016 en sinds februari is hij terug in dienst bij Nederland. "Supermooi", antwoordt hij op de vraag hoe het is om weer terug te zijn. De Duitser trof bij terugkomst meerdere olympisch kampioenen aan in de selectie. "De sport is de laatste jaren echt gegroeid, het is een volwassen programma geworden." De Europese kampioenschappen in München zijn volgens Wolff niet het hoofddoel van dit seizoen. "Dat zijn de WK, daar gaan we naartoe werken. Maar het houdt ons niet tegen om hier ook echt voor prestaties te gaan."

Goede start teamsprinters De teamsprinters zijn goed begonnen aan de EK. De mannen (Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland) zetten de snelste tijd neer in de kwalificatie. De vrouwen (Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet) werden tweede achter Duitsland. De strijd om de medailles in de teamsprint staan voor vrijdagavond op het programma. Tussen 16.25 en 19.54 uur is er op NPO 2 een extra Studio Sport-uitzending met aandacht voor onder andere het baanwielrennen. De uitzending is ook te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.