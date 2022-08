Wekdienst 12/8: Uitspraak in zaak neergestoken agenten • Start Amsterdams Grachtenfestival

Goedemorgen! De rechtbank in Groningen doet uitspraak in een zaak tegen twee mannen die worden verdacht van het neersteken van twee agenten, en het tiendaagse Grachtenfestival in Amsterdam gaat van start.

Eerst het weer: Zonnig en wederom zeer warm met 28 graden op de Waddeneilanden tot 33 graden in het zuiden van het land. In het weekend weinig verandering, begin volgende week een overgang naar iets minder warm weer. Behalve zonneschijn is er ook een enkele regen- of onweersbui.

Wat heb je gemist?

De FBI was maandag bij de huiszoeking in de villa van oud-president Trump op zoek naar documenten die iets te maken hadden met nucleaire wapens, schrijft The Washington Post. Het is onduidelijk of zulke documenten daadwerkelijk zijn aangetroffen in Trumps woning in Florida.

De FBI-agenten zouden op zoek zijn geweest naar vertrouwelijke regeringsdocumenten die Trump bij zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen, terwijl dat niet mocht. De federale politiedienst heeft er nog geen officiële verklaring over afgelegd, maar het ministerie van Justitie deed dat vannacht wel.

Minister Garland van Justitie zei dat hij de huiszoeking persoonlijk had goedgekeurd. "We nemen zo'n besluit niet lichtvaardig", zei hij. Het ministerie wil dat het huiszoekingsbevel openbaar wordt gemaakt, omdat er veel beroering in de VS is over de actie. De rechter moet daar nog over beslissen.