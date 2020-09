Regering-Johnson presenteert brexit-wet 'die internationaal recht schendt'

De Britse premier Johnson heeft het Lagerhuis opgeroepen het wetsvoorstel te steunen dat afwijkt van de brexitovereenkomst die hij in januari sloot met de EU. Het wetsvoorstel, dat vandaag werd gepresenteerd, verzekert volgens Johnson de eenheid van de interne markt van het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat daarbij vooral om de status van Noord-Ierland. Johnson wil dat het goederenverkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk niet wordt belast met extra controles of andere beperkingen. Dat gaat in tegen het akkoord met de EU, waarin staat dat juist het grensverkeer tussen Noord-Ierland en Ierland ongehinderd doorgang moet vinden. Volgens de EU betekent dit dat aan de grens van Noord-Ierland met de andere delen van het Verenigd Koninkrijk moet worden gecontroleerd.

Destijds was Johnson over de deal met de EU uitstekend te spreken en noemde hij deze "ovenvast". Nu zegt een woordvoerder van de premier dat het scheidingsakkoord destijds in grote haast en onder grote druk geschreven is, en daardoor onduidelijkheden bevat die "opgehelderd" moeten worden.

Schurkenstaat

Gisteren gaf de minister voor Noord-Ierland, Brandon Lewis, in het Lagerhuis toe dat de nieuwe Britse brexitwet het internationale recht schendt, zij het dat dit volgens hem gebeurt "op een zeer specifieke en beperkte manier". Dat leidde tot geschokte reacties en felle kritiek. De Schotse Nationale Partij stelde vandaag zelfs dat de premier en zijn vrienden denken dat ze boven de wet staan en een schurkenstaat aan het creëren zijn.

Johnson toonde zich niet onder de indruk, en zei dat de wet banen zal beschermen, welvaart zal zekerstellen en de eenheid van de Britse binnenmarkt mogelijk zal maken. "Natuurlijk moet iedereen in Groot-Brittannië zich aan de wet houden", voegde hij eraan toe, zonder verder op de verwijten in te gaan.

Bouwen op het Britse woord

Vandaag voegde de Conservatieve oud-premier John Major zich bij het koor van critici. "Generaties lang konden vriend en vijand bouwen op het plechtig gegeven Britse woord", zei hij. "Onze handtekening onder elk verdrag was heilig. Als we de reputatie verliezen dat we ons houden aan onze beloften, verliezen we iets van onschatbare waarde dat we misschien nooit meer terugkrijgen."

De Europese reacties zijn tot nu toe afwachtend en gematigd. Het meest uitgesproken was nog Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, die zei dat ze zeer bezorgd was. "Dit zou het internationale recht schenden en het vertrouwen ondermijnen. De grondslag van welvaart brengende relaties is pacta sunt serva", Latijn voor 'verdragen moeten worden nageleefd'.