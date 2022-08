Vrouwen Oranje onder 20 jaar verliezen eerste WK-duel van Japan

Na een klein halfuur moest de VAR opnieuw in actie komen, nadat de bal in het strafschopgebied van Japan een hand had geraakt. Maar Oranje kreeg geen strafschop.

In de 23ste minuut ging het dan toch mis. Maika Hamano zette Yuzuki Yamamoto alleen voor de keeper. De spits was onverbiddelijk en schoof de bal beheerst langs Alkemade. Na de openingstreffer bleef het nog even spannend, omdat de VAR het doelpunt checkte op buitenspel. Maar na enkele minuten konden de Japanners echt juichen: de treffer werd toegekend.

Nederland is het WK voetbal voor vrouwen onder 20 jaar in Costa Rica begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Jessica Torny verloor de eerste groepswedstrijd met 1-0 van Japan.

De tweede helft kwam Nederland meer in het stuk voor. Ella Peddemors (FC Twente) kreeg na 65 minuten de beste mogelijkheid. Ze haalde uit vanaf rechts, maar zag haar schot gekeerd worden door keepster Shiori Fukuda. Niet veel later was Nederland opnieuw gevaarlijk, Kim Everaerts (FC Twente) kwam door over rechts en legde de bal terug op Dana Foederer (Fortuna Sittard), maar ook haar schot ging er niet in.

Niet nauwkeurig

In de stromende regen was het vervolgens Japan dat de wedstrijd weer naar zich toe trok. Maar de Japanners waren niet nauwkeurig in de laatste fase voor het doel. In de 78ste minuut was Japan heel dichtbij, via Maika Hamano, maar Alkemade redde knap met de voet.

Nederland perste er nog wel een slotoffensief uit, maar tot een grote kans leidde dat niet.

In de volgende wedstrijd treft de ploeg van Torny het team van de Verenigde Staten, dat eerder op de avond met 3-0 won van Ghana.