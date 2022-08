AZ poetst Dundee United met zevenklapper van het veld en treft nu Gil Vicente

AZ heeft op zeer overtuigende wijze ten koste van Dundee United de play-offs van de Conference League gehaald. Het werd in Alkmaar liefst 7-0, ruim genoeg om de 1-0 nederlaag van vorige week in Schotland weg te poetsen. In de play-offs speelt de ploeg van trainer Pascal Jansen tegen Gil Vicente. De Portugezen waren met 4-0 te sterk voor FC Riga, na een 1-1 gelijkspel vorige week in Letland. AZ speelt op 18 augustus eerst thuis en een week later een uitwedstrijd. Behalve AZ plaatste ook FC Twente zich vanavond voor de play-offs van het derde Europese clubtoernooi. De Tukkers wonnen met 4-1 van Cukaricki. De supporters van Dundee United lieten zich woensdagavond nog van hun beste kant zien. Nadat ze een flink feestje hadden gevierd op de Nieuwmarkt in het centrum van Amsterdam, ruimden ze hun eigen rotzooi ook weer keurig op.

Holland. 10.08.2022

Dundee United 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 fans cleaned Neuimarket Square in Amsterdam after their party they did the night before their game against AZ Alkmaar.👏👏 👏 pic.twitter.com/AGVL0e3MOp — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 11, 2022

Dundee United werd in Alkmaar compleet van het veld gepoetst. Bij rust stond het al 5-0. Spits Vangelis Pavlidis (intikker op aangeven van de sterke linksback Milos Kerkez en een kopbal uit een hoekschop) en middenvelder Tijjani Reijders (twee schoten) waren beide tweemaal trefzeker. De vijfde goal was de fraaiste. Hakon Evjen vond met een pegel van afstand de kruising. De Schotten werden achterin compleet dronken gespeeld, maar kwamen er soms aan de overkant nog wel gevaarlijk uit. Vooral met standaardsituaties was Dundee United soms dreigend. De Amerikaan Ian Harkes was met een fraaie halve omhaal nog dicht bij de 1-1, maar AZ-doelman Hobie Verhulst tikte de bal in een reflex over de lat. Schotse fans verlaten stadion voortijdig De tweede helft was amper begonnen of het stond al 6-0. Dani de Wit kon van dichtbij binnen tikken. Die zesde tegentreffer was voor een groot deel van de tweeduizend meegereisde fans van Dundee United het sein om het stadion te verlaten. De Schotten konden de vernedering van hun ploeg niet langer aanzien.

Dundee United-doelman Birighitti zit mis, waardoor Pavlidis raak kan koppen voor AZ - ANP