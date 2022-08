Snelle maatregel koopkracht: 'Eenmalig 2000 euro zou kunnen helpen'

Ook aan dit voorstel zit een nadeel. Want niet alleen duur, maar ook heel generiek, waarvan ook huishoudens zonder financiële problemen profiteren. "2000 euro is voor een lager inkomen meer lastenverlagend dan voor een hoog inkomen, dus je helpt de lagere inkomens er wel degelijk mee. En wat je ook doet, het gaat het kabinet veel geld kosten, daar komen ze niet onderuit. Nog een nadeel kan zijn dat je er nog eens 16 miljard mee de economie inpompt en dat kan de inflatie dan weer verder aanjagen."

De econoom ziet in andere landen inkomensondersteunende maatregelen. "Een eenvoudige maatregel die we nog kennen van de jaren '90, de Zalmsnip: elk huishouden kreeg 100 gulden per jaar." Een maatregel die het kabinet nu ook kan overwegen? "Het belangrijkste is nu de acute nood. Als binnen een half jaar een eindafrekening voor energie komt, krijgen mensen hoge bedragen voor hun kiezen. 2000 euro aan iedereen, zou kunnen helpen. Dat kost het kabinet dan 16 miljard euro."

Aan die maatregel zit meteen een nadeel. "Het is lastig om met een inkomensgrens te werken, heel bewerkelijk. Je hebt de Belastingdienst nodig en dat duurt veel langer. Dat kan betekenen dat compensatie voor veel mensen te laat komt. Leuk als je over anderhalf jaar geld terugkrijgt, maar als je nu moet betalen heb je daar niet veel aan. Voor snelle verlichting is een simpele maatregel nodig."

"Dat is enerzijds iets met prijzen doen, bijvoorbeeld een maximum stellen aan de energieprijzen of belastingen verlagen op allerlei zaken. Anderzijds kan je inkomenssteun geven."

Stijgende prijzen en energiekosten betekent dalende koopkracht. Veel mensen dreigen in serieuze financiële problemen te komen. En dus spraken de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (VVD, D66 en ChritenUnie) vandaag in Den Haag over mogelijke maatregelen. Opties zijn er genoeg, maar aan elke oplossing zitten haken en ogen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de inflatie in Nederland zo hoog is. In de jaren '70 was die net iets minder dan 10 procent. Maar volgens hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek Peter Hein van Mulligen is er een groot verschil. "In die jaren werd de inflatie langzaam steeds hoger. Nu is het ineens. Ook stegen de lonen in die jaren veel harder. Dus voor de koopkracht was het veel minder desastreus."

De lonen in Nederland stijgen 2 procent op jaarbasis en de arbeidsmarkt draait goed omdat veel mensen werken. Maar, zegt van Mulligen, "tegen 10 procent inflatie is geen loonstijging opgewassen. De impact was in de jaren '70 echt veel minder groot."

Prikkel

Voor de allerlaagste inkomens is er overigens al een nieuwe steunmaatregel aangekondigd: zij krijgen bovenop de 800 euro energietoeslag nog eens 500 euro om de hoge prijzen te compenseren. Eerder werden de energiebelasting en de brandstofaccijnzen al tijdelijk verlaagd.

"Een verlaging van de btw op energie helpt wel iets, maar het is niet zo dat daarna de energieprijzen dan weer terug zijn op het oude niveau. Over een tijdje wil je dan wel die btw weer heffen en dan schieten de prijzen weer omhoog. En als je een kortingsbedrag geeft, is een ander nadeel dat je de prikkel wegneemt om minder energie te gebruiken. Iets dat het kabinet ook promoot."