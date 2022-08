Aanval op Krim symbolisch, maar past ook in militaire strategie Oekraïne

De Krim heeft grote symbolische en strategische betekenis voor beide partijen. Het is voor het eerst dat Oekraïne het schiereiland heeft aangevallen sinds de Russische annexatie in 2014 . Een grote overwinning voor het leger, zo klonk het in Oekraïne.

NOS-correspondent Kysia Hekster: "De angst voor vergelding van de Russen kan een reden zijn om de aanval niet officieel te bevestigen. Oekraïne imiteert Rusland door te zeggen: 'Wij hebben niks met deze aanval te maken'. Iedereen in Oekraïne weet dat hun leger hier achter zit. Dat hebben hoge functionarissen ook tegen de internationale pers gezegd. Volgens reacties in Oekraïne geeft de aanval een duidelijke boodschap af aan de Russen op het schiereiland: 'We komen eraan, vertrek alvast maar.' Ook klinkt het dat Russen nu eindelijk doorhebben dat het oorlog is, omdat ze daar in Rusland weinig van merken."

Zware wapens Het blijft onduidelijk welk wapen Oekraïne heeft ingezet om de Krim te raken. "Ze kunnen hier middellangeafstand ballistische raketten voor hebben gebruikt uit hun eigen arsenaal, of antischeepsraketten die door de Britten zijn geleverd", zegt De Kruif. "Die zijn eigenlijk bedoeld om schepen mee te raken, maar het kan wel." Een andere optie is dat Oekraïne in bezit is van een wapen waar de buitenwereld geen weet van heeft. De kans is klein dat het leger gebruik heeft gemaakt van een Himars-raketsysteem, een zwaar wapen dat is geleverd door de VS. "Die hebben wel grote precisie, maar het zou politiek opmerkelijk zijn", aldus De Kruif. De Amerikanen hebben bij de levering als voorwaarde gesteld dat raketten niet meer dan 80 kilometer verderop terecht mogen komen, om er zeker van te zijn dat Russisch grondgebied niet geraakt kan worden. Voor deze aanval hebben de raketten zeker 200 kilometer moeten afleggen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Oorlog aan het kantelen De oud-commandant ziet de oorlog langzaam kantelen in het voordeel van Oekraïne. "Twee weken geleden is Oekraïne begonnen met een groot tegenoffensief in het zuiden en de Donbas. Sindsdien verliezen de Russen meer terrein dan ze winnen. Oekraïne neemt steeds meer het initiatief", aldus De Kruif. Wat helpt zijn de zware wapens die Oekraïne uit het westen heeft gekregen, waardoor ze vanaf grote afstand Russische wapendepots kunnen aanvallen. "Beide partijen hebben genoeg munitie, nu komt het aan op motivatie en leiderschap."