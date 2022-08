Antwerp blijft maar winnen, ploeg Van Bommel ronde verder in Conference League

FC Antwerp, de ploeg van trainer Mark van Bommel, heeft de play-offs van de Conference League bereikt na een 2-0 overwinning tegen het Noorse Lillestrøm.

Antwerp, dat de eerste wedstrijd al met 3-1 had gewonnen, kwam na elf minuten op voorsprong. Anthony Valencia maakte uit een moeilijke hoek de 1-0, nadat hij knap werd bediend door oud-international van België Radja Nainggolan.

Janssen waardevol

Na die treffer ging de ploeg van Van Bommel in het eigen Bosuilstadion op zoek naar een tweede doelpunt. Vincent Janssen kreeg van zijn trainer een halfuur de tijd om een bijdrage te leveren. Dat lukte tien minuten na zijn invalbeurt. Een schot van Janssen werd gekeerd door de keeper, maar uit de rebound kon Birger Verstraete de 2-0 binnenkoppen.

Antwerp, op dit moment koploper in de Belgische competitie, heeft nog één laatste horde te nemen. Om het hoofdtoernooi van de Conference League te halen moet worden afgerekend met het Turkse İstanbul Başakşehir FK, met de in Enschede opgegroeide Deniz Turuc in de gelederen.

Verrassing

De grootste verrassing in de derde voorronde van de Conferece League kwam van Vaduz. De Liechtensteinse ploeg won uit bij het Turkse Konyaspor met 2-4 en gaat door naar de play-offs.