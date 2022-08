Twente bibbert tien minuten tegen Cukaricki, maar gaat freewheelend naar Fiorentina

Het leek donderdagavond nog even spannend te worden, maar na tien minuten stelde FC Twente al orde op zaken. De ploeg uit Enschede won thuis met 4-1 van Cukaricki, nadat de Serviërs vorige week in de uitwedstrijd met dezelfde cijfers werden geklopt.

Daardoor plaatst Twente zich voor de play-offs van de Conference League, de laatste horde tot de groepsfase. Daarin wacht het Italiaanse Fiorentina. Volgende week donderdag is de heenwedstrijd in Toscane en zeven dagen later volgt de return in de Grolsch Veste.

Tien minuten bibberen

In de openingsfase van de eerste Europese thuiswedstrijd sinds 2014 leek FC Twente een moeilijke avond tegemoet te gaan. Cukaricki was de betere ploeg en scoorde in de zevende minuut via voormalig FC Emmen- en PEC Zwolle-aanvaller Luka Adzic, die de bal door de benen van doelman Lars Unnerstall schoof.